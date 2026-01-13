Более 36 тысяч онлайн-заявок на получение соцсправок подали в Подмосковье за год

В 2025 году жители Подмосковья подали более 36 тысяч онлайн-заявок в рамках комплексной госуслуги по получению справок Минсоцразвития. Она доступна на региональном портале.

Как сообщили в Минсоцразвития Подмосковья, сервис доступен в разделе «Комплексные услуги». С его помощью можно получить справки о назначении пособий и других мер поддержки, а также о выплаченной компенсации за ЖКУ и документ о среднедушевом доходе семьи.

Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить форму. Готовый документ поступит в личный кабинет.

Услугу предоставляют бесплатно.

Всего на региональном портале Подмосковья доступно 30 комплексных услуг. Среди них «Ветеранам труда» для оформления льгот, «Кружки и секции» и другие.