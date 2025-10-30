Более 36 тысяч кубометров отходов вывезли за неделю в Домодедове

Очередное оперативное совещание прошло в администрации городского округа. Глава Домодедова Евгения Хрусталева и председатель совета депутатов Леонид Ковалевский обсудили с коллегами результаты работы за неделю.

В этот период было вывезено более 36 тысяч кубометров отходов, среди которых 1700 кубометров составили несанкционированные свалки. Генеральный директор «Каширского регионального оператора» Марина Мезенцева рассказала о проблеме на улице Строителей, где припаркованные у домов машины мешают проезду мусоровозов. Новый проект организации дорожного движения планируют завершить в ближайшее время.

На основании данных с видеокамер системы «Безопасный регион», на нарушителей правил размещения отходов наложили штрафы на сумму 330 тысяч рублей.

На совещании также обсудили результаты дорожного благоустройства. Заместитель начальника управления дорожно-транспортной инфраструктуры Алексей Люхин сообщил, что завершено асфальтирование в Семереньковском проезде, а также началось обустройство автобусной остановки в Купчинине. В этом году в Домодедове оцифровали и устранили 6596 ям на дорогах.