Более 3500 водных обитателей выпустили в Тарычевский пруд в Ленинском округе

Мероприятие состоялось в рамках программы экологического восстановления в жилом комплексе «Зеленые аллеи» при поддержке компании-застройщика и активном участии местных жителей с детьми. Для них организовали мастер-классы, лекции от рыбаков и анимационную программу.

В малый Тарычевский пруд выпустили более 3000 мальков золотого карася, зеркального карпа, сазана, толстолобика, белого амура и вьюна, а также 500 волжских раков. Участники акции выразили надежду, что водные обитатели приживутся в пруду и будут способствовать восстановлению его экосистемы для будущих поколений.

«Для того чтобы пруд жил и самоочищался, в нем должна быть правильная фауна. Подобранные виды рыб помогут поддерживать биологическое равновесие водоема, что благоприятно скажется на качестве воды», — отметила депутат окружного совета Юлия Одинцова.

Житель «Зеленых аллей» Андрей Лукутин рассказал, что зарыбление пруда началось несколько лет назад. «Мы систематически выпускали мальков, чтобы восстановить экосистему водоема. Поддержка компании „Брусника“ позволила масштабировать эту работу и провести зарыбление в соответствии с научными рекомендациями», — отметил он.