Более 3500 метров ТВ-кабеля проверили в Истре в марте

Заменили 120 метров телевизионного кабеля, а отремонтировали 567 метров. Особое внимание уделили состоянию усилительного оборудования — за март провели 68 осмотров и проверок.

На улицах Восточной и 9-й Гвардейской дивизии обследовали более 1500 метров кабеля и около 30 усилителей в чердачных помещениях. На улице Ленина проверили 210 метров кабеля и отремонтировали 20 метров. Самый длинный участок ремонтных работ зафиксировали на улице Советской: 240 метров наладки усилителя и замена 20 метров кабеля.

Также провели точечные, но важные работы по полной замене и наладке усилительного оборудования в домах на улицах Юбилейной (дом № 20), Босова (дом № 1), Ленина (дом № 6), 9-й Гвардейской дивизии (дома № 58 и 47) и Адасько (дом № 4).

Кроме того, провели профилактический осмотр антенн в пяти точках и ремонт 10 ответвителей сигнала. Мелкий ремонт кабельных соединений выполнили в домах на улицах Рабочей, Революции, Юбилейной и Советской.

Всего за март обслужили более 50 адресов в Истре. Работы проводились как на высотных кровлях, так и в подъездных стояках.