Более 350 врачей построили дома на бесплатных земельных участках в Подмосковье

Бесплатные земельные участки освоили 472 подмосковных врача. На некоторых из них уже построили дома.

Как рассказали в региональном Минимуществе, с начала действия закона медики получили 2,5 тысячи земельных участков, на 360 из которых уже построили дома, еще 112 продолжаются работы.

«Лидерами по освоению земельных участков за весь период, начиная с 2021 года, стали следующие муниципальные образования: Домодедово, где уже построили или строят дома 80 врачей, Коломна — 54 врача, Пушкинский — 48, Орехово-Зуевский — 32, Ступино — 31, Егорьевск — 25, Бронницы и Дмитровский — по 24 медика в каждом, Богородский — 21, Сергиево-Посадский- 17, Клин — 13 медспециалистов», — сказал министр.

Закон о предоставлении медикам земельных участков будет действовать до конца 2026 года. Льгота доступна работникам 39 специальностей в 32 городских округах. Подать заявку можно через местную администрацию.