Более 350 тысяч тонн картофеля и овощей заготовили на зиму в Подмосковье

Основной запас овощей и картофеля к зиме поступил в хранилища Подмосковья. Всего — более 350 тысяч тонн урожая, который обеспечит жителей свежей продукцией в холодный сезон.

К зиме заготовили 215,5 тысячи тонн картофеля и почти 133 тысячи тонн овощей открытого грунта. Это свекла, морковь, капуста, лук и другие культуры.

В Минсельхозпроде Подмосковья отметили, что общая вместимость всех хранилищ региона составляет 724 тысячи тонн. Из них 346,2 тысячи тонн предусмотрено для картофеля, 208 тысяч тонн — на овощи, тысяча тонн — на плоды. Еще 169 тонн — это комбинированные хранилища для разных культур.

«Помещения оснащены системами вентиляции и холодильного оборудования, что позволяет поддерживать оптимальный температурный режим и уровень влажности для сохранности продукции», — пояснили в ведомстве.

В этом году аграрии собрали урожай овощей с шести тысяч гектаров. Валовый сбор составил 232,9 тысячи тонн. Картофель собрали в 12 тысяч гектаров. Его валовый сбор составил 375,8 тысячи тонн. Это на 14,3 тысячи тонн больше, чем годом ранее.