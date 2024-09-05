Более 350 тысяч человек посетили парк Кривякино в Воскресенске этим летом

Парк усадьбы Кривякино городского округа Воскресенск привлек за лето большое количество людей: с начала июня его посетили свыше 350 тысяч жителей и гостей муниципалитета. В выходные здесь организуют концерты, мастер-классы и выставки.

Рекордное количество людей привлек этим летом парк Кривякино в Воскресенске. Так, в июне его посетили 140 тысяч человек, более 118 тысяч человек побывало в парке в июле, а в августе его гостями стали 95 тысяч человек.

Парк усадьбы благоустроили: все его элементы выполнили в едином стиле. Жители Воскресенска могут прогуляться по аллеям, покормить уток в пруду, отдохнуть в беседках.

Для самых маленьких здесь обустроили большую игровую зону с батутами и аттракционами. А по выходным в парке усадьбы проводят творческие мастер-классы, художественные выставки, концерты местных коллективов.

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