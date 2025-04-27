Более 350 школьников приняли участие в региональном фестивале ГТО в Мытищах

Региональный фестиваль «Готов к труду и обороне» в честь 80-летия Победы в ВОВ прошел 26 апреля. Ежегодное событие провели на базе СК «Строитель» в Мытищах. Его участниками стали 350 школьников IV–V ступеней комплекса ГТО из 32 муниципалитетов Подмосковья.