Более 350 школьников приняли участие в региональном фестивале ГТО в Мытищах

Региональный фестиваль «Готов к труду и обороне» в честь 80-летия Победы в ВОВ прошел 26 апреля. Ежегодное событие провели на базе СК «Строитель» в Мытищах. Его участниками стали 350 школьников IV–V ступеней комплекса ГТО из 32 муниципалитетов Подмосковья.
Каждый участник проверил свои силы и выполнил комплекс упражнений и тестов, соответствующих возрасту и полу. Об этом сообщило министерство физической культуры и спорта МО.
Спортсмены сдали нормативы по:
бегу на 60, 1500 и 2000 метров;
стрельбе из пневматической винтовки;
метанию мяча;
наклонам вперед из положения стоя с прямыми ногами;
прыжкам в длину;
подниманию туловища из положения лежа;
подтягиванию и отжиманиям.
Гости мероприятия получили заряд бодрости, мотивацию заниматься спортом регулярно и достигать новых высот.
В ведомстве отметили, что подмосковные фестивали ГТО объединяют тысячи людей различных поколений, вдохновляя на активный образ жизни и здоровый досуг.
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