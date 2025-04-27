Более 350 школьников приняли участие в региональном фестивале ГТО в Мытищах

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Региональный фестиваль «Готов к труду и обороне» в честь 80-летия Победы в ВОВ прошел 26 апреля. Ежегодное событие провели на базе СК «Строитель» в Мытищах. Его участниками стали 350 школьников IV–V ступеней комплекса ГТО из 32 муниципалитетов Подмосковья.

Каждый участник проверил свои силы и выполнил комплекс упражнений и тестов, соответствующих возрасту и полу. Об этом сообщило министерство физической культуры и спорта МО.

Спортсмены сдали нормативы по:

1/5
2/5
3/5
4/5
5/5

Гости мероприятия получили заряд бодрости, мотивацию заниматься спортом регулярно и достигать новых высот.

В ведомстве отметили, что подмосковные фестивали ГТО объединяют тысячи людей различных поколений, вдохновляя на активный образ жизни и здоровый досуг.

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