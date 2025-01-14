Более 350 школьников из Ленинского округа стали лауреатами конкурсов в 2024 году

Более 2700 детей обучаются в школах искусств муниципалитета. В прошлом году более 350 учащихся стали лауреатами международных, всероссийских и региональных конкурсов.

Директор детской школы искусств города Видное Лариса Похвалиева рассказала, что в 2024 году в учреждении прошло более 200 мероприятий, которые посетили 27 тысяч зрителей. На базе школы ежемесячно проходили концерты профессиональных исполнителей, всероссийские конкурсы и фестивали.

В рамках программы «Юрий Башмет — молодым дарованиям России» было проведено 24 мастер-класса с участием известных музыкантов. Педагог детской школы искусств «Времена года» прошла конкурсный отбор на курсы повышения квалификации в образовательный центр «Сириус».

Двенадцать талантливых детей получили стипендии от главы Ленинского округа Станислава Каторова, а двое были номинированы на стипендию губернатора Подмосковья Андрея Воробьева для детей с ограниченными возможностями здоровья.