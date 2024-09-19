Более 350 пар заключили брак в Истре летом

За три месяца лета в округе появилось 377 молодоженов. Почти половину от этой цифры взял на себя август и побил прошлогодний рекорд - 140 свадеб сыграли в этом месяце. По прежнему чаще всего влюбленные выбирают для торжества пятницу или субботу, да и к датам подходят серьезно: с учетом астрологии и нумерологии, да или просто предпочитая красивую комбинацию цифр. К примеру, 24.07.2024, 27.07.2024, 24.08.2024 или 28.08.2024.

Также с начала 2024 года в Московской области поженились 33 тысячи пар, причем фишкой летнего свадебного сезона в Подмосковье стали выездные локации. Потому что живописные места и природа региона отлично украшают не только свадьбы, но и другие праздники. А фотосессии и свадебные альбомы получаются очень красочными.

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