Более 350 объектов теплоснабжения модернизируют в Подмосковье в 2026 году

В этом году в программу модернизации системы теплоснабжения в Подмосковье вошли почти 500 объектов. В следующем году в план включили еще 368 с охватом более семи тысяч жилых домов. О реализации программы рассказал глава Минэнергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

По словам Сергея Воропанова, за этот период было смонтировано 322 километра сетей, запущено 87 котельных и ЦПТ. После завершения реализации программы на этот год изменения почувствуют 2,9 миллиона жителей. Качественное теплоснабжение получат почти 21 тысяч домов и 4,3 тысячи социальных объектов.

В этом году в Подмосковье модернизируют 499 объектов теплоснабжения. Это 166 котельных и участков сетей протяженностью 342 километра. Большинство из них уже работают по новой схеме. В эксплуатацию уже ввели 378 модернизированных объектов, еще на 121 продолжается ремонт.

В следующем году программа затронет еще 1,5 миллиона человек. Это 7,6 тысячи жилых домов и 1,4 тысячи объектов социальной инфраструктуры. Все контракты на будущий год заключат до начала зимы.

Сергей Воропанов добавил, что в следующем году в Подмосковье усилят работы по синхронизации ремонта сетей и благоустройства территорий, чтобы жители не испытывали неудобств.

«Мы продолжаем системный проектный подход. Работа идет не только в теплый период, а в течение всего года. Поэтому призываем муниципалитеты двигаться по план-графику, чтобы в срок завершать важные для комфорта людей работы. Сейчас округа активно заключают договоры с подрядчиками и выплачивают авансы. Необходимо это сделать до 1 и 31 декабря соответственно», — отметил он.

Он добавил, что работы уже начались на 48 объектах, а 23 из них будут готовы уже в этом году.