Более 350 нелегальных такси выявили в аэропортах Подмосковья с января

С начала года в аэропортах Подмосковья проверили семь тысяч машин. В результате выявили свыше 350 нелегальных перевозчиков такси.

Всего в ходе рейдов в аэропортах выявили 1,4 тысячи нарушений, из них 19% пришлось на Шереметьево. Как сообщили в областном Минтрансе, благодаря введению штрафов для нелегальных такси количество нарушений снизилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Мероприятия по пресечению работы нелегальных такси проводятся здесь на ежедневной основе. Так пассажиры не столкнутся с „зазывалами“, а обратятся за услугой к официальным перевозчикам такси, у которых есть все необходимые разрешения и опыт, а стоимость поездки будет значительно ниже», — сказал министр Марат Сибатулин.

За предложение нелегальных услуг такси в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковском предусмотрены штрафы от пяти до 50 тысяч рублей. В ведомстве напомнили, что пассажиры таких компаний не застрахованы в случае аварии.

Автомобиль такси должен быть оформлен по стандарту, иметь информацию о водителе и тарифах внутри салона. Перед выходом на работу водители должны проходить медицинские и технические осмотры.