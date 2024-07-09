Более 350 мобильных торговых точек появилось в Подмосковье с начала года

Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Более 350 договоров заключили подмосковные предприниматели на размещение мобильных торговых объектов на льготных условиях с начала года. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С начала летнего сезона на территории региона предприниматели установили свыше 200 тележек, 107 фудтраков, 27 автолавок, 17 изотермических емкостей по продаже молока и кваса.

В ведомстве пояснили, что подать заявку на получение места под размещение мобильного торгового объекта можно на сайте региональных госуслуг.  Ответ поступит в личный кабинет пользователя в течение семи дней.

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