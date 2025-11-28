Более 350 метров труб в домах подготовили к зиме в Истре

«Истринская теплосеть» подвела итоги плановой подготовки внутридомовых коммуникаций многоквартирных домов. Работы стартовали сразу после окончания предыдущего отопительного периода и велись одновременно во всех 165 многоквартирных домах муниципального округа.

Специалисты заменили более 340 единиц оборудования — краны, задвижки, кранбуксы и фильтры. Полностью обновлено свыше 350 метров труб систем отопления и канализации. В рамках регулярных осмотров провели еще около 40 оперативных ремонтов с применением сварочных работ и установкой ремонтных хомутов.

Отметим, что самые масштабные работы прошли в Истре. Там заменили трубы холодного водоснабжения по адресам: улица Адасько, дом № 4, Первомайская, дом № 16, и улица Гвардейская, дом № 36. Большой объем работ по замене арматуры выполнен в домах на Босова, Юбилейной и улице ЭХ Большевик.