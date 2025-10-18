Более 350 метров теплосетей обновили на Школьной улице в Дмитрове

На Школьной улице в Дмитрове специалисты завершили капитальный ремонт теплотрассы. Временно исполняющий полномочия руководителя муниципалитета Михаил Шувалов и депутат Московской областной думы Александр Орлов проверили качество выполненных работ.

Ремонт завершили в установленные сроки. Подрядчиком выступила организация ООО «Трансстрой».

Специалисты заменили 350 метров тепловых сетей, реконструировали тепловые узлы, смонтировали и гидроизолировали тепловые камеры. Сейчас строители занимаются восстановлением территории. Работы планируют завершить до 24 октября.

«Мы уделяем особое внимание модернизации коммунальной инфраструктуры. Качественные теплосети — это гарантия надежного теплоснабжения жилых домов и социальных объектов. Эта работа — часть нашего комплексного плана по развитию округа», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Отметим, что всего с начала года в Дмитровском муниципальном округе заменили трубы на 36 участках. Их общая протяженность составила свыше 10 километров. Реконструкцию теплосетей проводят благодаря государственной программе, инициированной президентом России Владимиром Путиным, «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.