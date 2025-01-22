Более 350 медиков в Ленинском округе оформили выплату на аренду жилья

Супружеские пары работников здравоохранения в муниципалитете могут получать компенсацию аренды жилья в размере 30 тысяч рублей. Одной из первых новой возможностью воспользовалась семья Щербининых из поселка Развилка.

До марта 2024 года подобную выплату мог получать только один из супругов, и она не превышала 20 тысяч рублей. Эта мера поддержки является одной из самых востребованных среди врачей и среднего медперсонала в муниципалитете. Ее получают порядка 360 человек.

Ксения Щербинина работает фельдшером в Видновской больнице, а ее муж Сергей — медицинским братом в Развилковской школе. Семья переехала в Подмосковье из Ивановской области ради дальнейшего профессионального развития.

«Условия в Видновской клинической больнице показались нам самыми подходящими. Нам предложили работу в амбулатории поселка Развилка и подробно рассказали о мерах поддержки, на которые мы сможем рассчитывать», — рассказала Ксения Щербинина.

Компенсацию в размере 30 тысяч рублей они получают, не имея собственного жилья в Подмосковье, на условиях трудоустройства на полную ставку. На эти деньги семья арендует двухкомнатную квартиру в жилом комплексе «Пригород Лесное».