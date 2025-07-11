Более 350 кубометров отходов отправили на переработку в Истре в июне

Свыше 350 кубометров вторсырья собрали и отправили на переработку с площадки «Мегабак» в Истре только за один месяц. Для вывоза крупногабаритного мусора можно заказать экотакси, для этого нужно заполнив заявку на сайте.

В июне жители округа активно сдавали бытовую технику, пластик, стекло, металл, бумагу и картон. Также принимали текстиль, пленку, пакеты и многое другое. Все это не ушло на свалку, а получило шанс на вторую жизнь — отправилось на переработку или повторное использование.

«Мегабак» продолжает доказывать, что экологичные привычки легко вписываются в повседневную жизнь. На площадку можно приносить не только вторсырье, но и ненужные вещи — одежду, обувь, игрушки, текстиль и книги. Все вещи обретут вторую жизнь.

Пункт работает на улице Ленина, дом 1, по будням с 9:00 до 18:00, в субботу — до 16:00. Воскресенье — выходной.

Каждый житель округа может внести вклад в заботу об окружающей среде — достаточно лишь начать сортировать отходы и привозить их на «Мегабак».