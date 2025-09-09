Более 350 кубометров мусора вывезли из Малаховского леса в Воскресенске

Юрий Булойчик, старший инспектор Малаховского участкового лесничества «Мособллес», увидел, что в массиве много мусора и решил следить здесь за порядком. Раньше он работал в больнице, но понял, что его призвание — наводить порядок в лесу. Когда к нему обратились сотрудники и попросили помочь, он согласился. За четыре месяца Юрий и его коллеги вывезли из Малаховского леса 350 кубов отходов.

Они также обнаружили предпринимателей, которые выбрасывали строительные отходы. В этом лесничим помогли камеры видеонаблюдения на солнечных батареях. Они зафиксировали происходящее, что стало доказательством вины. Нарушителей привлекли к ответственности.

Отметим, в Малаховском лесу установили уже шесть таких камер. В ближайшее время их количество планируют увеличить.

«Мы все стараемся для того, чтобы внукам в наследие природа досталась чистой, не загрязненной. Чтобы было все чистенько», — говорит Юрий Булойчик.