Более 350 тысяч детей прошли лечение в медцентре Рошаля с 2024 года

Детский медцентр Рошаля открылся в августе 2024 года. За это время там получили помощь более 350 тысяч человек. Из них 273 тысячи прошли лечение в этом году.

Центр стал флагманом детской медицины в Подмосковье. Там лечат юных пациентов со всей страны. Лечение уже прошли более шести тысяч человек из других регионов и 13 тысяч — из Москвы.

За время работы центра в стационаре побывали свыше 33 тысяч пациентов, а травмпункт посетили 25 тысяч.

«Врачи провели более 24 тысяч оперативных вмешательств и свыше 20 тысяч телемедицинских консультаций. Кроме того, в консультативно-диагностическом центре помощь получили более 192 тысяч детей. В Центре критических состояний зафиксировано более 4,3 тысячи обращений по поводу детей», — сказала директор учреждения Татьяна Шаповаленко.

Медцентр Рошаля координирует работу всех учреждений детского здравоохранения в регионе. Там работают лучшие специалисты со всей России. Помощь в учреждении оказывают по 28 профилям.