Более 35 водоемов очистят в Химках в этом году

Санитарная очистка 39 пожарных прудов запланирована в Химках на этот год. Специалисты уже начали убирать мусор на водоемах в поселениях Кутузовское и Луневское.

Ухоженный водоем не только радует глаз местных жителей — прежде всего это место предназначено для забора воды в случае возгорания в поселении. Многие пруды заросли травой и водорослями и погрязли в мусоре. Специалисты «Химспас» отчистят берега от сухостоя и упавших веток деревьев, которые мешают пожарным.

«Все пруды мы очистим и оснастим подъездными площадками и пирсами для установки пожарной техники для забора воды. Это необходимые действия в целях пожаротушения», — рассказал начальник отдела пожарной безопасности муниципальное бюджетное учреждение «Химспас» Виталий Плахов.

Санитарную уборку водоема на этой неделе провели в деревне Владычино. Чистый пруд принесет пользу местной экосистеме.

«Здесь невозможно было ни кинуть шланг, ни включить помпу, ничего. Надеюсь, что сейчас после того, как пруды и береговая зона очищены, будет намного проще. Машина может в любой момент к любому пруду подъехать, заправиться и ехать тушить пожар дальше, не тратя по 30-40 минут на дозаправку. Это, в первую очередь, забота о нашей безопасности», — поделилась химчанка Алла Щербань.

Запланированную чистку прудов городского округа Химки завершат уже к осени.

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