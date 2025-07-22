Более 3,5 тысячи школьников приняли участие в экомарафоне в Подмосковье

Свыше 3,5 тысячи школьников приняли участие в уроках на тему экологического просвещения в летних лагерях Подмосковья. Они прошли более чем в 20 округах региона.

На занятиях ребятам рассказали о важности раздельного сбора отходов. Организаторы отметили, что дети активно подключаются к процессу сортировки по всему региону. Они собирают пластиковые крышки, макулатуру и батарейки.

«Мы стараемся как можно больше вовлекать жителей в раздельный сбор мусора, а также привлекать их внимание к проблемам загрязнения окружающей среды и правильному обращению с отходами. Радостно, что сегодня на мероприятии много детей, так как наша задача воспитать экологическую культуру как у взрослого населения, так и у подрастающего поколения», — рассказал глава областного министерства по содержанию территорий Владислав Мурашов.

В сентябре в Подмосковье начнется еще одна акция — «Пластик — ценный ресурс». Ее участники узнают о правилах обращения с пластиком.

Как отметили в ведомстве, такие мероприятия помогают сформировать у жителей правильные экологические привычки и ответственное отношение к природе.