Более 3,5 тысячи недоношенных детей спасли в Подмосковье за год

В 2025 году в Подмосковье успешно выходили более 3,5 тысячи недоношенных детей. Из них 288 были рождены с экстремально низкой массой тела — менее одного килограмма.

В Подмосковье работает трехуровневая система оказания помощи беременным и роженицам. Она состоит из роддомов, перинатальных центров и НИИ акушерства и гинекологии.

«Большой профессионализм и значительный опыт наших врачей, оснащение учреждений родовспоможения современным оборудованием — все это позволяет оказывать на высоком уровне медицинскую помощь и женщинам, и малышам», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Узнать больше о системе родовспоможения в Подмосковье можно на тематическом интернет-портале.