Более 3,5 тысячи машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю

Более 3,6 тысячи машин переместили с улиц Подмосковья из-за неправильной парковки за неделю. Чаще всего правила стоянки нарушали в Красногорске.

На прошлой неделе в Красногорске эвакуировали 462 машины, рассказали в областном Минтрансе. Еще 393 неправильно припаркованных транспортных средств переместили в Химках, 344 — в Ленинском округе, 337 — в Мытищах, 294 — в Люберцах.

Водителей призвали не оставлять автомобили на автобусных остановках и не перекрывать проезды во дворы. Это может затруднить работу экстренных служб и спецтехники.

Парковаться также нельзя во втором ряду, в зоне действия запрещающих знаков и на пешеходных переходах.

Узнать местоположение эвакуированной машины можно по телефону 112.