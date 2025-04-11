Более 3,5 тысячи домов газифицировали в Истре благодаря социальной программе

С начала социальной газификации в муниципальном округе Истра подключили более 3,5 тысячи домов. С конца марта еще 15 человек подали заявку на реализацию проекта.

Напомним, чтобы подвести газ до забора бесплатно, необходимо подать заявку и сделать это удобнее всего по комплексному договору с Мособлгазом, в который входят следующие виды работ: проект, монтаж в границах участка, техническое обслуживание газового оборудования, поставка газа. По муниципальному округу Истра 36 заявок в работе, а 22 адресах приступили к отводам к домам.

Важные условия для участия в программе: жители должны подать заявку самостоятельно, а на земельном участке должен находиться построенный и официально зарегистрированный жилой дом.

Сотрудники компании «Мособлгаз» с начала 2025 года подключили к газу две тысячи домов в регионе. Работы проводили по президентской программе социальной газификации.