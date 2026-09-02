Более 3,5 тысячи детей стали первоклассниками в Химках

В Химках за школьные парты впервые сели более 3,5 тысячи первоклассников. Педагогический состав в образовательных учреждениях округа укомплектован полностью: к новому учебному году приняли 48 учителей, из них 15 молодых специалистов.

В Химках стартовал новый учебный год. В школы округа пришли более 34 тысяч учеников.

Главными событиями Дня знаний стали открытие воспитательно-образовательного комплекса в Новогорске с блоком начальной школы на 100 мест и дошкольным отделением на 170 воспитанников в Новогорске. Еще одно важное событие — открытие новой школы в микрорайоне Подрезково: учреждение рассчитано на 1 100 учеников.

Также после капремонта открылись корпус гимназии № 23 в Сходне и Луневская школа. В ряде других учреждений провели текущие ремонты.

«Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и правительства Московской области в Химках создаются современные и комфортные условия для обучения детей. В 2026 году в рамках государственной программы после капитального ремонта, реконструкции и строительства открываются три школы и воспитательно‑образовательный комплекс», — подчеркнула глава Химок Инна Федотова.

Организован подвоз учеников: пять автобусов прошли проверки и готовы к выходу на маршруты. Транспорт оборудован ремнями безопасности, системой ГЛОНАСС, камерами и кнопками экстренного вызова. Маршруты согласованы с Госавтоинспекцией. Накануне учебного года проверили и восстановили дорожные знаки, разметку и ограждения возле школ.