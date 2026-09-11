Более 3,5 тысячи детей Подмосковья получили лечение по проекту «Ранняя помощь»

В Подмосковье с 2023 года работает проект «Ранняя помощь», который помогает детям в возрасте до трех лет с различными нарушениями развития и проблемами со здоровьем. За время реализации программы необходимую помощь получили более 3,5 тысячи малышей.

В проекте участвуют около 400 специалистов. Они работают с разными случаями — от задержек развития до сложных состояний. В зависимости от потребностей ребенка помощь может включать массаж, лечебную физкультуру, занятия с логопедом и другие процедуры.

«Ранняя помощь» позволяет выявлять возможные нарушения на ранних этапах, в том числе сразу после рождения, и своевременно начинать необходимую коррекцию.

Чтобы получить помощь, родителям необходимо подать заявление через региональный портал государственных услуг.

В Подмосковье продолжают развивать систему ранней помощи, чтобы сделать ее доступной для семей и обеспечить детям необходимую поддержку на первых этапах развития.