Более 3,5 тысячи человек посетили зимний мотофристайл в Подольске

В Подольске прошло грандиозное шоу зимнего мотофристайла, которое собрало 3,5 тысячи зрителей. Мероприятие состоялось на площадке у торгово-развлекательного центра «Гран Сити» в микрорайоне Климовск и стало частью губернаторского проекта Андрея Воробьева.

Зрители стали свидетелями захватывающих трюков, которые исполняли профессиональные экстремалы на мотоциклах. Особое внимание привлек выступление руководителя команды FMX13 Алексея Колесникова, который продемонстрировал невероятное сальто на багги — уникальный трюк, доступный лишь немногим в мире.

Яркую атмосферу шоу дополнил музыкальный перформанс от Вахтанга — чемпиона мира и Европы по битбоксу, финалиста «Минуты славы» и обладателя премий «МУЗ-ТВ» и «Золотой Граммофон».

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов поблагодарил участников за потрясающее зрелище: «Спасибо за яркие и незабываемые моменты, которые вы подарили жителям Подольска в эти праздничные дни».