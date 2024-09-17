Более 3,5 тысячи атлетов выступили на «Гонке героев» в Дмитрове

Закрытие сезона «Гонки героев» прошло в Дмитрове. На финальный старт трассы в горнолыжном клубе Леонида Тягачева вышли более 3,5 тысячи участников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Для спортсменов подготовили трассу длиной 9,5 километра с 34 препятствиями разной сложности: рукоходами, водными преградами, заборами и другими элементами.ьУчастники могли выбрать командный или массовый зачет.

Кроме того, для атлетов провели корпоративный забег. Его участниками стали 150 команд. Финальный день также включал суперфинал для сильнейших спортсменов и всероссийские соревнования среди сборной России по гонкам с препятствиями.

«Сезон прошел отлично, у нас рекордное количество участников по всем регионам, появились две новые локации — Омск и Волгоград. Количество желающих растет, и мы просто не умещаемся в световой день, поэтому в этом году мы провели двухдневную гонку в Санкт-Петербурге и Москве», — отметил руководитель проекта «Гонка Героев» Игорь Кактыш.

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