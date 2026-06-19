Более 35 тысяч жителей прошли с начала года диспансеризацию в Одинцове

Диспансерное обследование в этом году прошли свыше 35 тысяч жителей Одинцовского округа. Медики напоминают, что регулярная профилактика помогает выявлять заболевания на ранних стадиях и своевременно начинать лечение.

Участие в программе могут принять мужчины и женщины старше 18 лет, прикрепленные к поликлиникам Одинцовской областной больницы. Необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования Московской области.

Первый этап диспансеризации включает скрининговые исследования и оценку состояния здоровья пациента. Комплекс предусматривает анкетирование, измерение артериального давления, проведение электрокардиографии, лабораторные исследования крови, включая анализ на простат-специфический антиген, флюорографию, маммографию, а также осмотр гинеколога с цитологическим исследованием для женщин.

Проведение первого этапа помогает обнаружить предпосылки к развитию сердечно-сосудистых, бронхолегочных и онкологических заболеваний, а также сахарного диабета. Дополнительное обследование назначается в случае выявления отклонений.

Второй этап диспансеризации предусматривает консультацию терапевта и проведение уточняющей диагностики. Пациентам могут быть назначены гастроскопия, колоноскопия, консультации профильных специалистов, включая хирурга, уролога и онколога, компьютерная томография органов грудной клетки и другие необходимые исследования.

Записаться на диспансеризацию жители округа могут через региональные электронные сервисы, портал государственных услуг, инфоматы медицинских учреждений, а также в поликлинике по месту прикрепления. Обследование проводится в отделении медицинской профилактики в Одинцове и во всех поликлинических подразделениях округа.