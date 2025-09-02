Более 35 тысяч школьников приступили к учебе 1 сентября в Химках

Торжественные линейки в День знаний объединили учеников, родителей и педагогов. Первоклассники познакомились со своими учителями, а для старшеклассников учебный год сразу начался с занятий.

В образовательных учреждениях городского округа состоялись праздничные мероприятия. Почетными гостями на торжественных линейках стали муниципальные депутаты и сотрудники администрации.

«Немного грустно, что начался последний год обучения, но в то же время есть радость. За время учебы в школе у меня остались только положительные впечатления», — поделился ученик 11-го класса школы «Триумф» Иван Верин.

В школе «Триумф» в новом учебном году сформировали шесть первых классов, которые приняли 194 ученика. Их первый день включал знакомство с преподавательским составом и выполнение творческих заданий.

«Сегодня мы отмечаем главный праздник всех поколений — День знаний. За прошлый учебный год медали особого образца получили 38 выпускников, сто баллов по ЕГЭ — четыре человека. Школа вошла в число лучших в Химках и Подмосковье. Пусть новый учебный год принесет яркие победы, точные знания и добрые воспоминания», — отметила директор школы «Триумф» Дина Епифанова.

Праздничное мероприятие также организовали в «Екатерининском лицее». Знаковым результатом работы лицея в минувшем году стала победа во всероссийском смотре-конкурсе образовательных организаций «Школа года 2025». Это учебное заведение оказалось единственным в Московской области, удостоенным звания лауреата.

«Для меня 1 сентября — это всегда немного магия. Помню, как сам когда-то стоял на линейке с букетом для первой учительницы. Сегодня, глядя на нарядных химкинских школьников, я испытываю те же теплые чувства. Хочу от всего сердца пожелать каждому самого доброго», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Общее число учащихся в городе превысило 35 тысяч человек, из которых более трех тысяч впервые переступили порог школы.