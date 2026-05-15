Более 35 тысяч раз воспользовались услугой подготовки градостроительных планов в Подмосковье

С начала года более 35 тысяч раз была использована электронная услуга «Подготовка градостроительных планов земельных участков» на портале госуслуг Московской области. Это сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления региона.

Оформить услугу могут индивидуальные предприниматели, а также физические и юридические лица, которые владеют земельным участком на правах собственности, аренды, наследования или безвозмездного пользования. Для этого необходимо авторизоваться на региональном портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму заявления и приложить необходимые документы.

Градостроительный план земельного участка является обязательным условием для проведения строительства и реконструкции капитального объекта. Он необходим для подготовки проектной документации, получения разрешения на строительство и ввода объекта в эксплуатацию.

Услуга доступна на портале в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Кадастр и регистрация права».