Более 35 тысяч детей пойдут в школы Химок в новом учебном году

Свыше 35 тысяч детей пойдут учиться в школы Химок этой осенью. Четыре тысячи из этого числа — первоклассники. Обучать детей будут более 1500 педагогов.

Школьникам Химок закупили учебники и пособия. Во всех 26 учебных заведениях провели ремонт и благоустроили прилегающие территории. Представители муниципалитета, министерств внутренних дел и чрезвычайных ситуаций провели мониторинги на соблюдение правил безопасности.

Отметим, что всего в Подмосковье к началу учебного года откроют 39 новых школ, которые рассчитаны на 38 тысяч учеников.

«39 новых школ на 38 тысяч мест откроются 1 сентября в Подмосковье. Еще 40 школ выходят из капитального ремонта», — прокомментировал первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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