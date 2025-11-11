Более 35 тысяч дефектов отремонтировали на детских площадках Подмосковья за год

С начала 2025 года в Московской области отремонтировали более 35,7 тысячи дефектов на детских игровых площадках, включая устранение наиболее распространенных повреждений оборудования. Специалисты привели в порядок почти пять тысяч качелей и более 1,5 тысячи горок.

Вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов подчеркнул, что в регионе насчитывается более 20 тысяч детских и спортивных площадок, и инспекторы уделяют им особое внимание, проверяя каждый элемент: от конструктивных деталей до состояния песочниц. Аварийные дефекты, влияющие на безопасность детей, поэтому их устраняют в течение суток, а до приведения оборудования в порядок доступ на площадку временно ограничивается.

Наибольший объем работ по ремонту качелей выполнили в Подольске, Красногорске и Мытищах. Что касается горок, то больше всего дефектов устранили в Балашихе, Красногорске и Одинцове. В Министерстве по содержанию территорий Московской области уточнили, что проведенные работы направлены на создание безопасной и комфортной среды для активного отдыха детей и родителей в Подмосковье.