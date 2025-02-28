Более 35 тысяч человек посетили за 2 месяца каток в Коломне

Каток в парке Мира появился в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Только за два месяца его посетили более 35 тысяч человек.
В сентябре 2024 года каток открылся после масштабной реконструкции. 1500 квадратных метров ровного льда ждут любителей массового катания. На катке обустроены теплые раздевалки, есть камеры хранения. Коньки можно взять в прокате, а если прийти со своими, то их здесь же и заточат.
На лед выходят любители, профессионалы и спортсмены. Хоккейные матчи проходят на катке каждую среду с 19:30 до 21:00 и воскресенье с 10:00 до 11:30. Для тех, кто впервые встал на коньки, в пункте проката есть пингвины-помощники, а еще на катке можно взять пару уроков у тренеров.
Каток с искусственным льдом был построен в парке Мира благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«Жители обратились в Министерство благоустройства Подмосковья и попросили разместить в парке постоянный каток. Теперь зимой здесь можно полноценно кататься на коньках, а весной и осенью заниматься другими видами спорта на этой площадке», — отметил заместитель главы городского округа Сергей Цаплинский.
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