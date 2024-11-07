Более 35 тысяч человек посетили библиотеки Ленинского округа с начала года

В Ленинском городском округе за 10 месяцев 2024 года наблюдается значительный рост популярности библиотек. Количество читателей увеличилось на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 35 тысяч человек.

Также на 16% возросло число посещений библиотек. Эти данные были озвучены пресс-службой администрации муниципалитета.

По словам директора Центральной сети библиотек Ленинского округа Татьяны Лукашовой, Ленинский городской округ — единственный муниципалитет в Московской области, где продолжается открытие новых библиотек. Такие учреждения появляются преимущественно в микрорайонах-новостройках, где существует высокий спрос на социальные объекты. В новых жилых комплексах библиотеки часто становятся единственными культурными учреждениями и центрами притяжения для местных жителей.

За последние четыре года в округе открылись четыре новые библиотеки в микрорайонах «Пригород Лесное», «Ново-Молоково», «Зеленые аллеи» и в шестом микрорайоне города Видное. В настоящее время библиотечная система Ленинского округа включает 15 библиотек и три пункта выдачи книг.

Татьяна Лукашова также отметила, что библиотеки постепенно превращаются в культурно-досуговые центры. Помимо выдачи книг, они организуют разнообразные мероприятия и кружки по интересам. Среди молодежи популярны интерактивные викторины, квизы и квесты, тогда как старшее поколение активно участвует в занятиях областного проекта «Активное долголетие», которые также проводятся на базе библиотек.

В общей сложности в библиотеках Ленинского округа функционирует более 120 кружков и студий. За 2024 год на их базе прошло свыше четырех тысяч мероприятий, включая литературные фестивали, поэтические конкурсы, выставки и мастер-классы.

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