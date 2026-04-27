Более 35 спецмашин вывели на уборку снега в Воскресенске

Специалисты оперативно расчищают проезды и подходы к социальным объектам и жилым домам, убирают препятствия, чтобы обеспечить безопасность на дорогах. Силами «Мосавтодора» и МБУ «БИО» ведутся работы по расчистке территорий от упавших деревьев.

В устранении последствий стихии задействовано 35 единиц техники и более 150 человек дорожных рабочих и дворников.

Глава Воскресенска Алексей Малкин поблагодарил все службы за оперативную и самоотверженную работу в непростых погодных условиях. «Сделаем все, чтобы минимизировать последствия стихии», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Жители городского округа могут обращаться по вопросам, требующим срочного реагирования, на горячую линию главы Воскресенска по телефону: 8

(800) 444-00-64, а также через чат-бот в мессенджере «Макс».