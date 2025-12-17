Более 35 плановых работ на очистных сооружениях провели в Подмосковье в декабре

Специалисты Мособлводоканала ежедневно проводят регламентные работы на очистных сооружениях для поддержания их работоспособности. За две недели декабря было проведено 36 плановых мероприятий.

Всего на обслуживании предприятия — 40 очистных станций, которые удаляют загрязнения из бытовых и промышленных стоков перед сбросом воды в природу. В декабре оборудование обслужили — заменили запорную арматуру, прочистили и установили новые грабельные решетки, заменили ремни, масла, фильтры и так далее.

«В этом году в рамках подготовки к зиме все 56 округов провели профилактические работы на 2,5 тысячи объектах водоснабжения и водоотведения», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

С января было промыто более 800 резервуаров чистой воды, заменено свыше 1,7 тысячи единиц запорной арматуры.

За тот же период с очистных сооружений вывезли 992 кубометров ила. Он образуется в как раз в результате очистки и содержит различные органические вещества и бактерии. Если осадок не удалять, то его накопление может ухудшить качество ресурса, перегрузить оборудование и даже вывести его из строя.