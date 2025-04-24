Более 35 памятников и мемориалов приведут в порядок к 9 Мая в Ленинском округе

В Ленинском городском округе активно ведутся работы по ремонту и благоустройству памятников и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне. К празднованию Дня Победы планируется обновить 39 из 43 памятных объектов.

Ремонтные работы охватывают различные населенные пункты округа: Видное, деревни Сапроново, Тарычево, Спасское, поселки Володарского, Развилка, Измайлово и другие. Например, в деревне Сапроново ремонтируется брусчатка и штукатурится постамент памятника, в Тарычево заменено и окрашено ограждение, а в Развилке обновлена гранитная плитка основания монумента.

На Аллее Славы в Видном начались работы по замене брусчатки и облицовки памятника, а также укладке рулонного газона. В некоторых локациях, таких как Центральная площадь в Измайлово и деревни Картино, Беседы и Мильково, благоустройство уже завершено.

«В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне уделяем особое внимание содержанию и благоустройству памятных мест. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева проводим обновление 39 памятников. На всех монументах совместно со специалистами МБУ „Благоустройство“ осуществляем покраску, уборку и высадку цветов и других насаждений. В местах, где это требуется перекладываем плиточное покрытие», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

До 1 мая специалисты планируют завершить оставшиеся работы и организовать выставку кустарников у памятников в селе Остров и деревне Молоково.