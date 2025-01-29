Более 35 объектов торговли реконструируют в Серпухове в 2025 году

На еженедельном оперативном совещании в администрации городского округа Серпухов рассмотрели вопросы внешнего облика объектов торговли. В 2024 году в нормативное состояние приведены 22 торговые точки.

Проведены работы по обновлению фасадов, благоустройству прилегающих территорий и улучшению эстетического вида. На 2025 год уже сформирован предварительный перечень из 37 торговых объектов для реконструкции. В настоящее время он находится на согласовании в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Регулярный мониторинг состояния объектов торговли и услуг проводится сотрудниками администрации совместно с отделом муниципального контроля. Также активно используется информационная система «Проверки Подмосковья», подключенная к системе видеонаблюдения «Безопасный регион». Администрация напоминает, что собственники торговых точек обязаны поддерживать как сами объекты, так и прилегающие территории в надлежащем техническом, санитарном и эстетическом состоянии.

Кроме того, на совещании обсудили выполнение поручений прошлого периода. В частности, продолжаются работы по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах. На сегодняшний день работы ведутся в 107 квартирах.

На заседании штаба по содержанию территорий под председательством заместителя председателя правительства Московской области Владислава Мурашова АО «Мособлгаз» поручено разработать алгоритм действий по устройству вентиляционных каналов в домах на улицах Крюкова, 11, и Дзержинского, 42. Доклад по этому вопросу будет представлен на следующем заседании штаба.

Также в ходе совещания была затронута медиаповестка недели. Одним из ключевых событий станет Чемпионат и Первенство Московской области по ММА, который пройдет в субботу в Физкультурно-оздоровительном комплексе «Русский медведь». Кроме того, 1 февраля в Музейно-выставочном центре состоится открытие итоговой выставки «IV Фестиваля русской художественной фотографии имени Николая Андреева. Сибирь-Серпухов: сто лет русского пейзажа».

Администрация приглашает жителей и гостей Серпухова принять участие в культурных и спортивных мероприятиях недели.