Более 35 незаконных торговых объектов демонтировали в Дмитрове с начала года

Выявлять и демонтировать несанкционированные НТО продолжают в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева . В Дмитрове регулярно проходят специализированные рейды.

Рыночные киоски и торговые палатки проверяют сотрудники администрации округа, Роспотребнадзора, Министерства сельского хозяйства Московской области, а также УМВД России по Дмитровскому округу. Накануне рейды прошли в Дмитрове, Яхроме и Икше.

«Рейды запланированы на выявление нелегалов, мигрантов, нанимающихся для работы и занимающихся торговлей в нестационарных торговых объектах, а также административных правонарушений, связанных с нарушением закона Московской области о незаконной торговле. Сегодня такие нарушения выявили, составили протоколы, продукцию и оборудование изъяли», — прокомментировал начальник отдела потребительского рынка администрации Дмитровского муниципального округа Дмитрий Беляков.

Всего составили восемь протоколов об административных правонарушениях по различным статьям. На иностранных граждан наложили штрафы по пять тысяч рублей.

«Безопасность и законность — наши приоритеты. Контроль за соблюдением миграционного законодательства и правил торговли должен быть постоянным. Работа в этом направлении будет продолжена в тесном взаимодействии с правоохранительными и надзорными органами», — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Отметим, что всего в округе планируют демонтировать около 100 НТО до конца 2025 года.