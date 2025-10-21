Более 35 экскурсий для школьников проведут в коммунальных учреждениях Подмосковья

Подмосковное министерство по содержанию территорий продолжает серию экскурсий для школьников. На этой неделе запланировано более 35 мероприятий в Мытищах, Электростали, Воскресенске, Коломне, Пушкинском и других муниципалитетах.

«В программу экскурсий мы включили знакомство с коммунальной техникой, находящейся на балансе МБУ. Только за последние три года парк нашей коммунальной техники был обновлен на 40%, что позволило существенно повысить эффективность работы» — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Ребята смогут увидеть современную коммунальную технику для уборки дворов, дорог, вывоза снега и ремонта придомовых территорий. Специалисты продемонстрируют юным гостям новые цифровые решения — датчики, камеры и системы мониторинга. Также школьники познакомятся с работой сервиса «Яндекс Вектор», который позволяет отслеживать местоположение каждого сотрудника — будь то тракторист или дворник.

Занятия помогут подросткам понять особенности работы специалистов городского хозяйства определиться с выбором будущей профессии.