Более 340 здоровых детей родились в Подмосковье от матерей с ВИЧ за год

Женщины с положительным ВИЧ-статусом могут родить здоровых детей благодаря современной терапии. В Подмосковье ее можно получить, обратившись в Центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Благодаря лечению в 2025 году в регионе появились на свет 343 здоровых ребенка.

Пройти обследование на ВИЧ необходимо при планировании беременности. Для профилактики передачи инфекции ребенку родителям с положительным статусом назначаютантиретровирусную терапию.

«Соблюдение всех рекомендаций специалистов Центра снижает риск передачи ВИЧ от матери к ребенку практически до нуля. В прошлом году в Подмосковье от ВИЧ-положительных родителей на свет появились 343 здоровых ребенка», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

На всех этапах беременности специалисты наблюдают за состоянием матери и плода. Ребенок также находится на контроле врачей до 1,5 года, когда можно снять диагноз. При передаче инфекции лечение назначают в первые две недели.

Узнать больше об обследовании на ВИЧ в Подмосковье можно в поликлинике, а также в кабинетах анонимного тестирования. Больше информации — по ссылке.