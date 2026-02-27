Более 340 школ и детских садов обновили в Подмосковье при участии «Единой России»

За пять лет в Подмосковье отремонтировали более 340 школ и детских садов по Народной программе «Единой России». В этом году обновят еще почти 100 образовательных учреждений. Это еще 48 школ и 49 детских садов.

В рамках рабочей поездки в Балашиху секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов оценил капитальный ремонт учреждений образования в округе. Он напомнил, что большинство школ и детских садов обновляют по наказам жителей.

«В 2026 году планируем обновить еще 97 организаций — 48 школ и 49 садиков. Финансирование, предусмотренное на эти цели — 37,6 миллиарда рублей. Это важная составляющая — наши дети должны получать качественное образования, а это напрямую зависит от того, в каких условиях они учатся», — отметил Игорь Брынцалов.

Игорь Брынцалов посетил школу № 18 в деревне Черное. Капремонт начался в сентябре прошлого года, он уже выполнен почти на 20%.

Регулярно посещает стройплощадку директор образовательной организации Елена Васильева. Она рассказала, что обновление учреждения было необходимо — там протекала кровля, разрушался фасад, были теплопотери.

В здании планируют реконструировать пищеблок и открыть второй спортивный зал с раздевалками и душевыми.

«Также появится два больших кабинета технологии. И тир. То есть для наших детей открываются огромные возможности. Все строительные работы идут по плану, даже опережают график. И, как нам сказал подрядчик, в апреле они уже приступят к чистовой отделке», — рассказала Елена Васильева.

Кроме этого, будет проведено благоустройство уличной территории школы. И появится спортивное ядро.

«Такую практику — вместе с капремонтом школ при необходимости обновлять уличный спортивный сектор и приводить в порядок прилегающее пространство — мы при поддержке подмосковной „Единой России“ внедрили первыми в стране», — напомнил Игорь Брынцалов.

Ожидается, что обновленная школа примет учеников уже в начале следующего учебного года.

Брынцалов также посетил детский сад при школе № 7 в микрорайоне Железнодорожном. Капремонт здесь уже завершился. С этого учебного года учреждение возобновило свою работу.

Здесь провели демонтажные и фасадные работы, заменили кровлю, проложили коммуникации. Новый вид приобрели помещения.

В саду организовали работу 15 групп, в которых занимаются более 300 детей, в том числе ребята с нарушениями речи.

Сейчас в округе ведется капремонт гимназии и трех дошкольных отделений.

«Все они вошли в народную программу „Единой России“, — сообщил глава округа, секретарь местного отделения партии Сергей Юров.

Народная программа «Единой России» включает почти 400 положений. Она синхронизирована с основными показателями нацпроектов и госпрограмм. Участие в формировании документа приняли более 2,5 миллиона россиян по всей стране, из них около 780 тысяч предложений направили жители Подмосковья. Пятилетняя программа в регионе выполнена более чем на 90%.

«Единая Россия» приступила к сбору инициатив в новую народную программу. Ее соавторами вновь станут жители регионов и эксперты. Предложить свою идею можно на сайте «естьрезультат.рф».