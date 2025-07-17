Более 340 миллионов рублей направили на благоустройство дворов в Щелкове

Комплексное благоустройство дворовых территорий активно продолжается в городском округе. В 2025 году в план было включено 12 объектов.

На сегодняшний день уже завершили асфальтирование семи из 12 территорий, в ряде дворов выполняют установку бордюров, обустройство тротуаров, монтаж освещения. Продолжаются посадка деревьев, подготовка к установке малых архитектурных форм и камер видеонаблюдения.

Глава городского округа Андрей Булгаков рассказал, что план работ был сформирован в соответствии с пожеланиями жителей. «Каждому нужно свое: парковка, детская или спортивная площадка, освещение, скамейки, тротуары», — отметил руководитель муниципалитета.

Активные работы по благоустройству идут на улицах Беляева, 3а, 8а, 10а; проспекте 60 лет Октября, 9, 15, 17; на улице Победы, 4-6 и 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, в рабочем поселке Фряново; на улице. Юбилейной, 1–7 в Медвежьих Озерах.

Все дворы приведут в порядок к сентябрю. Общая сумма финансирования составляет более 340 миллионов рублей.

«Каждая территория — это не просто благоустройство, это результат диалога с жителями и шаг к современному городскому пространству», — подчеркнул Андрей Булгаков.