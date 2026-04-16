Более 340 метров трубопроводов холодного водоснабжения заменили в Истре

Работы проводили две управляющие компании муниципалитета. Также были заменены более 110 кранов в подвальных помещениях, а около 350 метров сетей переведены с металла на полипропилен.

С начала 2026 года специалисты «Истринской теплосети» обслужили 20 многоквартирных домов. Работники учреждения «Жилищно-коммунальные услуги муниципального округа Истра» также провели комплекс мероприятий по улучшению водоснабжения. Работы выполнили в Курсаково, Кострово, Глебовском, Бужарово и Онуфриево.

В Дедовске на улицах Войкова, Гагарина и Ленина промыли внутридомовые сети. На улице Клубной ведутся работы по замене вводного трубопровода в дом, а также лежака холодного водоснабжения в чердачном помещении. Промывку сетей провели и в Истре — на улицах 9-й Гвардейской Дивизии, Главного Конструктора Адасько, Ленина, Советской, Юбилейной, Босова и Рабочем проезде.

Обеспечение жителей качественной питьевой водой — одна из ключевых задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Важны не только этапы водоподготовки и очистки при подаче воды в дома, но и техническое состояние внутридомовых инженерных систем.