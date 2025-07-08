Более 340 кровель и водостоков отремонтировали в домах Подмосковья в июне

В июне жители Подмосковья отправили в единую диспетчерскую службу более 340 сообщений о протечках крыш и проблемах с водостоками в многоквартирных домах. Коммунальные службы оперативно отреагировали на обращения и провели необходимый ремонт.

«Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда установлены четкие сроки устранения подобных нарушений. Например, если у вас протекает кровля, на решение этой проблемы отводится 24 часа. Если требуется восстановление повреждений водосточной системы — не более пяти дней», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

В рамках работ по водостокам специалисты заменили поврежденные части, прочистили трубы и восстановили правильную работу системы, чтобы дождевая и талая вода не скапливалась. Чтобы устранить протечки, управляющие организации заделывали трещины, меняли уплотнители и герметизировали швы. Все работы проходили под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и жилищной инспекции Московской области.

Напомним, по вопросам содержания многоквартирных домов помимо ЕДДС жители могут обращаться в территориальные отделы ведомства.