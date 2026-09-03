Более 34 тысяч школьников начали учебный год в школах Химок

Более 34 тысяч школьников начали новый учебный год в городском округе Химки. Для 3,5 тысячи ребят первый звонок стал первым шагом в школьную жизнь.

В День знаний во всех образовательных учреждениях округа прошли торжественные мероприятия. Главными героями праздника стали первоклассники, которые впервые переступили порог школы.

В Аэрокосмическом лицее вместе с учениками 1 сентября встретили заместитель председателя Совета депутатов Химок Александр Васильев и лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

«Первое сентября — важная дата для всей школьной семьи. Это начало нового этапа, новых задач и возможностей для ребят. Сегодня особенно важно поддержать первоклассников, для которых школьная жизнь только начинается», — отметил председатель Совета депутатов Химок Александр Васильев.

В школе № 1 торжественная линейка собрала учеников, педагогов и родителей.

«Первое сентября каждый год становится началом нового этапа для школьников. Для первоклассников это знакомство с новой средой, для старшеклассников — очередной шаг к выбору будущей профессии. Важно, что рядом с ребятами в этот день находятся педагоги и родители», — отметила депутат Совета депутатов Химок Галина Болотова.

Лидер Движения общественной поддержки Светлана Пашковская подчеркнула, что День знаний объединил школьников, учителей и родителей во всех образовательных учреждениях округа. Для первоклассников этот день стал началом нового важного этапа — школьной жизни.