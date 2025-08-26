Более 33,5 тысячи детей пойдут в школы в Дмитрове 1 сентября

Подготовка к новому учебному году завершается в Дмитрове. В округе проверяют в том числе готовность ремонтов в образовательных учреждениях.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов побывал во Внуковской школе. Там завершается ремонт фасада основного корпуса.

Ранее в здании обновили крышу. Все работы должны завершить до 1 сентября. Глава муниципалитета поручил подрядчику до этого момента помыть пришкольную территорию, перекрыть зону строительства пристройки со стороны пришкольного участка, а также восстановить благоустройство прилегающей зоны парковки.

Готовность самой пристройки к школе уже достигла 50%. Сейчас рабочие монтируют оконные блоки, утепляют фасад, разводят внутренние инженерные коммуникации. Все строительно-монтажные работы должны завершить в 2025 году.

«В этом году за парты в Дмитровском округе сядут более 33,5 тысячи школьников. Наша задача — к 1 сентября обеспечить современные и комфортные условия для качественного образовательного процесса. Мы целенаправленно создаем среду, в которой юные жители округа будут с удовольствием учиться, а педагоги — продуктивно работать», — добавил Михаил Шувалов.