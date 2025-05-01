Более 330 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за объекты благоустройства

В Подмосковье 21 апреля началось всероссийское онлайн-голосование. С его помощью жители сами выбирают, какие территории нужно благоустроить. За это время такой возможностью в Московской области воспользовались более 330 тысяч человек.

«В Московской области голосование проводится уже в пятый раз, и в этом году на выбор представлено 289 территорий из 54 городских округов», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Михаил Хайкин.

Респонденты могут проголосовать за те проекты, которые им ближе — обновление детских площадок, строительство скейт-парков, реконструкция центральных площадей или другие объекты общественной инфраструктуры. За 11 дней голосования особенно активными оказались жители 31 округа, включая Воскресенск, Люберцы, Щелково, Подольск, Зарайск, Химки, Реутов и другие.

Принять участие может любой житель Московской области от 14 лет. Для этого нужно перейти ссылке, выбрать регион и объект, который следует благоустроить.

«Волонтеры Подмосковья продолжают помогать жителям проголосовать за объекты благоустройства в своих городах. На праздничных выходных работы ожидается много — ребята будут привлекать к голосованию в общественных местах, в парках, на мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня весны и труда и Дня Победы», — добавила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В пресс-службе Министерства благоустройства региона напомнили, что голосование проходит по программе «Формирование комфортной городской среды» по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».