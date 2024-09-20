Более 330 тысяч льготников получили соцкарты в Подмосковье с начала года

Самой популярной цифровой социальной услугой в Подмосковье стала выдача соцкарт. С начала года их получили более 330 тысяч льготников, рассказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

Сейчас в Подмосковье более 2,5 миллиона льготников регулярно пользуются социальными картами. Пластик дает право бесплатного проезда в транспорте и некоторые другие преимущества.

Подать заявление на получение или замену социальной карты можно на РПГУ. Для некоторых льготных категорий порядок оформления карты упрощен — нужно только подтвердить сведения в личном кабинете.

Как пояснили в Министерстве социального развития Подмосковья, соцкарту могут получить пенсионеры, многодетные, ветераны труда, инвалиды и дети-сироты. Некоторые торговые сети и аптеки предоставляют скидку при предъявлении пластика.

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